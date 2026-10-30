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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

800 جنيه .. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
قسم الاقتصاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 في السوق المحلية، وسط انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى 3966.68 دولار، بالتزامن مع تحركات سعر الدولار المستخدم في تسعير المعدن الأصفر داخل مصر.

وبحسب التغيرات المعلنة، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا، فيما خسر الجنيه الذهب حوالي 400 جنيه، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يعتمد قرار شراء الذهب على الغرض من الشراء، سواء للزينة أو الادخار، وعلى متابعة اتجاه الأسعار خلال فترة زمنية مناسبة، وليس الاكتفاء بحركة يوم واحد.

وينصح بمقارنة أسعار البيع والشراء لدى أكثر من تاجر، ومعرفة قيمة المصنعية والتكاليف الإضافية قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 7205 جنيهات للبيع و7160 جنيهًا للشراء.

لماذا انخفضت أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

السعر العالمي للأونصة: يؤدي تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى التأثير على السعر المحلي.

سعر الدولار: يؤثر سعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب على القيمة النهائية للجرام بالجنيه.

العرض والطلب: تتغير الأسعار المحلية وفق حركة البيع والشراء داخل السوق.

تكاليف التداول: تدخل المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 21: 6305 جنيهات للبيع و6265 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5405 جنيهات للبيع و5370 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4205 جنيهات للبيع و4175 جنيهًا للشراء.

وتعكس الأسعار مستويات البيع والشراء المعلنة، وقد تختلف التكلفة النهائية للمستهلك وفقًا للمصنعية والدمغة والضرائب المقررة على المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50440 جنيهًا للبيع و50120 جنيهًا للشراء، وفق الأسعار الواردة.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر، نظرًا لارتباط سعره بتحركات جرام الذهب عيار 21.

سعر أونصة الذهب اليوم عالميًا ومحليًا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 3966.68 دولار، بينما سجل سعرها في السوق المحلية 224125 جنيهًا للبيع و222700 جنيه للشراء.

وتؤثر تحركات الأونصة العالمية في تسعير الذهب داخل مصر، إلى جانب سعر الدولار والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب في السوق المحلية.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر دولار الصاغة المستخدم في تسعير الذهب نحو 56.50 جنيه، مقابل 56 جنيهًا وفق السعر البنكي الوارد في البيانات، بفارق يبلغ 50 قرشًا.

ويُعد سعر الدولار أحد العوامل المهمة في تحديد أسعار الذهب محليًا، إلى جانب السعر العالمي للمعدن الأصفر وتكاليف التداول ومستويات الطلب.

خلاصة أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع انخفاض عيار 21 بنحو 50 جنيهًا وخسارة الجنيه الذهب حوالي 400 جنيه وفق التغيرات المعلنة، فيما سجلت الأونصة العالمية 3966.68 دولار، وبلغ سعر دولار الصاغة 56.50 جنيه.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أونصة الذهب سعر الذهب الجمعة 30 أكتوبر 2026 سعر دولار الصاغة

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