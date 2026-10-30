رونالدو يتحدى الزمن.. هاتريك تاريخي و15 هدفا تفصله عن حلم الألف

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية بعدما قاد فريقه لتحقيق انتصار مثير على الخلود بنتيجة 5-3 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في ليلة شهدت تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" ليصبح على بعد 15 هدفا فقط من الوصول إلى الإنجاز الاستثنائي بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الكروية.

وخطف رونالدو الأضواء بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 985 هدفا في مسيرته الاحترافية ليواصل الاقتراب من حاجز الألف هدف الذي يمثل أحد أبرز التحديات في مشواره الحافل بالإنجازات والأرقام القياسية.

رونالدو يقترب من إنجاز الألف هدف

عزز كريستيانو رونالدو أرقامه التاريخية بعدما سجل ثلاثية في شباك الخلود، ليصل إلى 985 هدفا مع الأندية التي مثلها ومنتخب البرتغال، ويصبح بحاجة إلى 15 هدفا فقط لبلوغ الهدف رقم 1000.

ولم تتوقف إنجازات النجم البرتغالي عند هذا الحد بعدما سجل الهاتريك السابع له في الدوري السعودي للمحترفين لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في المسابقة منذ ظهوره الأول بقميص النصر.

وتفوق رونالدو على الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي الذي سجل 6 ثلاثيات خلال الفترة نفسها ليؤكد قائد النصر استمرار قدرته على صناعة الفارق رغم تقدمه في العمر.

مثيرة للنصر أمام الخلود

شهدت المباراة بداية قوية من جانب الخلود، الذي باغت النصر بهدف مبكر عن طريق جواو دومينجوس في الدقيقة 16 قبل أن ينجح البرازيلي أنجيلو جابرييل في إدراك التعادل للعالمي بالدقيقة 24.

واستعاد النصر زمام المبادرة بعدما سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن الخلود عاد إلى أجواء المباراة مجددا بهدف التعادل الذي أحرزه ليونيل إيسومبا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لينتهي النصف الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، ظهر كريستيانو رونالدو في الموعد بعدما سجل ثلاثة أهداف متتالية خلال 15 دقيقة وتحديدا في الدقائق 66 و72 و81 ليقود النصر إلى التقدم بنتيجة 5-2.

وقبل صافرة النهاية قلص جواو دومينجوس الفارق بتسجيل الهدف الثالث للخلود من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز النصر بنتيجة 5-3.

جواو فيليكس يصنع التاريخ بـ4 تمريرات حاسمة

لم يقتصر التألق البرتغالي على كريستيانو رونالدو بعدما قدم مواطنه جواو فيليكس عرضًا استثنائيا بقميص النصر ونجح في صناعة أربعة أهداف خلال المباراة.

ودخل فيليكس تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعدما أصبح ثالث لاعب يتمكن من تقديم أربع تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بالمسابقة منذ موسم 2011-2012.

وعكس تألق الثنائي البرتغالي القوة الهجومية التي يتمتع بها النصر بعدما نجح الفريق في تسجيل خمسة أهداف وحسم المواجهة رغم الصعوبات التي واجهها خلال الشوط الأول.

صراع مشتعل بين النصر والقادسية على صدارة الدوري السعودي

رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة من 11 مباراة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين متساويا مع القادسية المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان القادسية قد حقق انتصارا عريضا على الرياض بنتيجة 6-0، ليحافظ على موقعه في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز العاشر.

ويواصل النصر مطاردة القادسية في سباق الصدارة مستفيدا من التألق الهجومي لنجومه وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو الذي بات قريبا من تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرته بالوصول إلى الهدف رقم 1000.