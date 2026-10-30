وسط ضغوط الشرق الأوسط.. تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 0.5% في سبتمبر

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إيتا - IATA) بيانات حركة السفر الجوي العالمي لشهر سبتمبر 2026، والتي أظهرت انخفاضاً في إجمالي الطلب العالمي على الركاب بنسبة 0.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2025. وأوضحت البيانات أنه باستثناء منطقة الشرق الأوسط، حقق الطلب العالمي نمواً إيجابياً بنسبة 0.3%.

وانخفضت السعة الإجمالية المقاسة بالتقسيم المتاح للمقاعد لكل كيلومتر (ASK) بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بينما بلغ عامل الحمولة (معدل ملء المقاعد) 83.2% بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

أداء الأسواق الدولية والمحلية

وفقاً لبيانات «إيتا»، شهد السوق الدولي تماسكاً خفيفاً؛ حيث نما الطلب الدولي على السفر الجوي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2025 (وارتفع إلى 1.7% عند استبعاد الشرق الأوسط)، وزادت السعة بنسبة 0.5%، فيما سجل عامل الحمولة 83.6%.

في المقابل، تراجع الطلب على السفر المحلي عالمياً بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت السعة المتاحة بنسبة 1.3%، ليستقر عامل الحمولة المحلي عند 82.5%.

وأوضحت ماري أوينز ثومسن، نائب رئيس «إيتا» لشؤون الاستدامة وكبير الاقتصاديين، أن تراجع الطلب في سبتمبر يعكس ضعف الأداء في الشرق الأوسط وشمال أمريكا، رغم تسجيل تحسن مقارنة بشهر أغسطس مع عودة النمو في معظم الأسواق الدولية.

وأضافت أن هذه المسارات باتت تتكرر بشكل شبه منتظم على مدار العام في ظل عدم اليقين الجيوسياسي وتقلب أسعار الوقود، متوقعة استمرار السعة المجدولة فوق مستويات 2025 خلال أكتوير ونوفمبر، رغم تباين معدلات النمو وتواضعها بين المناطق.

الأداء الإقليمي للأسواق الدولية

الشرق الأوسط: سجلت شركات الطيران في المنطقة انخفاضاً في الطلب الدولي بنسبة 7.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2025، وتراجعت السعة بنسبة 3.3%، وانخفض عامل الحمولة إلى 78.3%. كما تراجعت الحركة على ممر «الشرق الأوسط - آسيا» بنسبة 8.8%، بينما انخفضت الحركة على ممر «الشرق الأوسط - شمال أمريكا» بنسبة 3.0%.

أفريقيا: حققت شركات الطيران الأفريقية نمواً قوياً في الطلب الدولي بنسبة 8.0% على أساس سنوي، مع ارتفاء السعة بنسبة 8.8%، واستقرار عامل الحمولة عند 74.8%.

أمريكا اللاتينية: تصدرت النمو الإقليمي بارتفاع الطلب بنسبة 8.2% والسعة بنسبة 7.6%، وعامل حمولة بلغ 83.9%.

أوروبا: ارتفع الطلب بنسبة 1.8% والسعة بنسبة 1.2%، مع عامل حمولة مرتحل عند 86.1%.

آسيا والمحيط الهادئ: ارتفع الطلب بنسبة 0.7% والسعة بنسبة 0.4%، مع عامل حمولة سجل 83.1%.

شمال أمريكا: استقر الطلب عند 0.0% (دون تغيير)، بينما انخفضت السعة بنسبة 1.9%، وارتفع عامل الحمولة إلى 84.9%.

تراجعات الأسواق المحلية

تأثر السوق المحلي بتراجع الطلب في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% نتيجة هبوط ثقة المستهلك، والانخفاض الحاد في الهند بنسبة 8.3%، وتراجع اليابان بنسبة 0.8% جراء الاضطرابات الجوية. وفي المقابل، أظهرت الأسواق المحلية في أستراليا (+4.5%) والبرازيل (+2.0%) والصين (+3.1%) صموداً ونمواً إيجابياً.