قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها
روسيا: مقتل أكثر من 7000 جندي أوكراني خلال أسبوع
سويلم: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية لبناء الشراكات وتحقيق الأمن المائي
مصرع 3 أشخاص في تصادم جوي بين مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية
وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة ويطلع على تجربته في إعداد المعلمين
النونو والسفياني.. مقتل قياديين أمنيين في الفصائل اليمنية
هل يرحل عموتة عن الأهلي؟.. أمير هشام يكشف كواليس موقف الإدارة
خاص| الزمالك يطلب السعة الكاملة للاستاد بمباراة الإفريقي
مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة
قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة
تشريح جثمان فتاة سقطت من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لمواجهة الإنفلونزا ومنع زيادة الوزن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد نجاح تجربته الأولى.. الكوكي مدربا للمصري والإعلان الرسمي خلال ساعات

الكوكي
الكوكي
ياسمين تيسير

بات التونسي نبيل الكوكي على بُعد ساعات قليلة من تولي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، في خطوة تستهدف تصحيح مسار الفريق خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من تجربته السابقة مع النادي ومعرفته الجيدة بإمكانات اللاعبين وأجواء الفريق.

وتأتي أفضلية الكوكي في ظل امتلاكه خبرة كبيرة بالكرة المصرية، وقدرته على التعامل مع طبيعة المنافسات المحلية، فضلًا عن معرفته بمعظم عناصر الفريق، بعدما سبق له العمل مع المصري وتكوين المجموعة الحالية، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في سرعة التعامل مع التحديات الفنية.

كما يحظى المدرب التونسي بقبول داخل غرفة ملابس الفريق، بفضل علاقته الجيدة باللاعبين وقدرته على التعامل مع جميع العناصر، سواء الأساسيين أو البدلاء، إلى جانب امتلاكه رؤية فنية واضحة في إدارة المجموعة.

وشهدت الساعات الماضية تحركات ومفاوضات مكثفة لحسم عودة الكوكي، وسط اتجاه لمنحه صلاحيات فنية وإدارية أوسع، مع توفير الأجواء المناسبة للعمل دون تدخلات في اختصاصاته.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تولي نبيل الكوكي تدريب المصري البورسعيدي خلال الساعات المقبلة، ليبدأ مهمة جديدة مع الفريق الأخضر، في ظل آمال جماهيره بعودة الاستقرار والنتائج الإيجابية.

الكوكي المصري الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

التوقيت الشتوي 2026

غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر

سعر الذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن

اللواء سمير فرج

سمير فرج يكشف حدود الدعم العسكري المصري للسعودية: «علينا أن ننسى فوبيا حرب اليمن.. لن نرسل قوات عسكرية»

ترشيحاتنا

الكوكي

بعد نجاح تجربته الأولى.. الكوكي مدربا للمصري والإعلان الرسمي خلال ساعات

وائل جمعة

أمير هشام لوائل جمعة: الأهلي أولى باهتمامك من المنافسين

طارق السعيد

طارق السعيد يهاجم مدرب الأهلي: الفريق مستباح وشوبير أنقذه

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد