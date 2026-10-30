بعد نجاح تجربته الأولى.. الكوكي مدربا للمصري والإعلان الرسمي خلال ساعات

بات التونسي نبيل الكوكي على بُعد ساعات قليلة من تولي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، في خطوة تستهدف تصحيح مسار الفريق خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من تجربته السابقة مع النادي ومعرفته الجيدة بإمكانات اللاعبين وأجواء الفريق.

وتأتي أفضلية الكوكي في ظل امتلاكه خبرة كبيرة بالكرة المصرية، وقدرته على التعامل مع طبيعة المنافسات المحلية، فضلًا عن معرفته بمعظم عناصر الفريق، بعدما سبق له العمل مع المصري وتكوين المجموعة الحالية، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في سرعة التعامل مع التحديات الفنية.

كما يحظى المدرب التونسي بقبول داخل غرفة ملابس الفريق، بفضل علاقته الجيدة باللاعبين وقدرته على التعامل مع جميع العناصر، سواء الأساسيين أو البدلاء، إلى جانب امتلاكه رؤية فنية واضحة في إدارة المجموعة.

وشهدت الساعات الماضية تحركات ومفاوضات مكثفة لحسم عودة الكوكي، وسط اتجاه لمنحه صلاحيات فنية وإدارية أوسع، مع توفير الأجواء المناسبة للعمل دون تدخلات في اختصاصاته.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تولي نبيل الكوكي تدريب المصري البورسعيدي خلال الساعات المقبلة، ليبدأ مهمة جديدة مع الفريق الأخضر، في ظل آمال جماهيره بعودة الاستقرار والنتائج الإيجابية.