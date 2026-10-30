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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام لوائل جمعة: الأهلي أولى باهتمامك من المنافسين

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

انتقد الإعلامي أمير هشام تصريحات وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، بسبب حديثه عن أسلوب لعب المنافس، مؤكدًا أن الأولى بمسؤول القلعة الحمراء التركيز على أداء فريقه والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حديث وائل جمعة عن طريقة لعب مودرن سبورت أثار علامات استفهام، خاصة أن الفريق يعتمد على المبادرة الهجومية منذ بداية المباريات، وهو أسلوب واضح ومتكرر منذ انطلاق الموسم، وكان من الممكن ملاحظته بمتابعة مبارياته.

وأشار إلى أن اختلاف أساليب اللعب أمر طبيعي في كرة القدم، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأندية العالمية التي تعتمد على أسلوب هجومي مشابه، وهو ما يجعل انتقاد طريقة لعب المنافس أمرًا غير مفهوم بالنسبة إليه.

وأضاف أن الأهلي يحتاج في الوقت الحالي إلى مراجعة أدائه ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في المباريات الأخيرة، بدلًا من الانشغال بطريقة لعب الفرق المنافسة، خاصة أن الفريق مطالب بتقديم مستويات تتناسب مع طموحات جماهيره.

وشدد أمير هشام على أن مسؤولية وائل جمعة بصفته مديرًا للكرة تقتضي التركيز على شؤون الفريق، ومتابعة أداء اللاعبين والتنسيق مع الجهاز الفني لمعالجة المشكلات الفنية، بدلًا من الدخول في سجال بشأن الأساليب التي تعتمدها الأندية المنافسة.

وائل جمعة أمير هشام الأهلي

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