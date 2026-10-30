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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تنقذ مسنة تبلغ 78 عامًا وتوفر لها مأوى آمن بإحدى دور الرعاية ببورسعيد

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة بورسعيد ليلًا للاستجابة لبلاغ بشأن سيدة مسنة تبلغ من العمر 78 عامًا، عُثر عليها في مكان غير ملائم للإقامة بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، وكانت تمر بحالة نفسية صعبة، استدعت التدخل العاجل لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها.

واوضحت وزارة التضامن الاجتماعي

وخلال الاستماع إلى السيدة ودراسة حالتها، أفادت بأنها أرملة وليس لديها أبناء، وأنها تولت تربية أحد أقاربها، وتنازلت له عن شقتها، قبل أن تضطر إلى مغادرتها.

وأضافت أنها غادرت مسكنًا آخر كانت تقيم فيه برفقته، خوفًا من تعرضها للاعتداء، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب صباح يوم تقديم البلاغ، كما أوضحت أنها تتحمل خصمًا شهريًا من معاشها لسداد قيمة قرض حصلت عليه لصالح قريبها.

وعلى الفور، تدخل الفريق لتوفير مأوى آمن للسيدة، حيث جرى استقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، كما اصطحبها إلى المستشفى لإجراء كشف طبي شامل للاطمئنان على حالتها الصحية وتقييم وضعها الطبي، وتبين احتياجها إلى ضبط معدلات السكر في الدم وضغط الدم.

وفي إطار استكمال دراسة الحالة، أجرى الفريق بحثًا ميدانيًا، وتواصل مع شقيقة السيدة وابنتها للوقوف على ظروفها الأسرية، حيث أكدتا صحة ما أفادت به بشأن تنازلها عن شقتها والقرض الذي حصلت عليه لصالح قريبها.

ويواصل فريق التدخل السريع متابعة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير أوجه الرعاية المناسبة لها، وتقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للاستغاثات الإنسانية، والتدخل العاجل لحماية الحالات المعرضة للخطر، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الحماية والرعاية المناسبتين لكل حالة.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

التضامن الاجتماعي سيدة مسنة عمر بن الخطاب التدخل السريع نفسية صعبة أرملة

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