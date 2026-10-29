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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تكرم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفريق التدخل السريع المركزي، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وذلك تقديرًا لتميزهم خلال شهر أكتوبر.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء العاملين بصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بحضور إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، حيث سلّمتهم شهادات تقدير، مشيدةً بتميزهم والجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار جهود الوزارة للانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج، بما يسهم في تمكين الأسر الأولى بالرعاية.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بالإدارات المركزية للرعاية الاجتماعية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفريق التدخل السريع المركزي، بحضور خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و جاكلين ممدوح، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية. 

وسلّمت الوزيرة العاملين شهادات تقدير، تثمينًا لجهودهم خلال الفترة الماضية في عدد من الملفات المسندة إليهم.

كما كرمت الدكتورة مايا مرسي العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بحضور  عمرو حسني رئيس الوحدة وكافة العاملين بالوحدة تقديراً لتميزهم وجهودهم في العمل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، في إطار التقييم المؤسسي المستمر لأداء مختلف القطاعات، وتشجيعًا للعاملين على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ومن جانبهم، أعرب المكرّمون عن سعادتهم بهذا التكريم، وتقديرهم لحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على لقائهم والإشادة بجهودهم، مؤكدين مواصلة أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بالكفاءة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق دعم الصناعات الريفية الصناعات الريفية الأشخاص ذوي الإعاقة

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