مجلس كنائس مصر يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جاورجيوس بالأردن ويؤكد تضامنه مع المملكة

أدان مجلس كنائس مصر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأردن وشعبه في هذا المصاب الأليم.



وأعرب القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء لجان المجلس، عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإجرامي، ورفضهم القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، وكل ما يستهدف ترويع الأبرياء أو المساس بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الإنسان في الحياة والأمن والكرامة.



وتقدم المجلس - في بيان اليوم- بخالص التعازي وصادق المواساة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين، والمطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، وإلى أسر الضحايا والكنيسة الروم الأرثوذكسية والشعب الأردني، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين وتعزية قلوب أسر الضحايا.



وأكد المجلس أن استهداف دور العبادة والاعتداء على المصلين جريمة لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، وتتعارض مع جوهر الرسالات السماوية ومبادئها الداعية إلى المحبة والرحمة والسلام وصون كرامة الإنسان، مشددًا على أن استغلال الدين لتبرير العنف يمثل اعتداءً على القيم الدينية والإنسانية التي تحض على احترام الحياة ونبذ الكراهية والتحريض.



وشدد على أن وحدة أبناء الوطن الواحد تمثل حصنًا أساسيًا في مواجهة محاولات الفتنة والانقسام، وأن الكنائس والمساجد ستظل بيوتًا للعبادة ومنارات للسلام والتآخي واحترام الإنسان، بعيدًا عن العنف والتعصب والإقصاء.



ودعا المجلس الله أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، ملكًا وشعبًا، ومصر وسائر أوطان المنطقة، وأن يديم على شعوبها نعمة الأمن والسلام.