التضامن: التدخل السريع بالإسماعيلية ينقذ مسنة من العنف

استجاب فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الإسماعيلية لاستغاثة بشأن مسنة تبلغ من العمر 65 عامًا، أفادت ابنتها بتعرضها للضرب وسوء المعاملة من شقيقها، ما أدى، حسب البلاغ، إلى تدهور حالتها الصحية وإصابتها بكسر في الحوض.

التدخل السريع تنقذ سيدة الإسماعيلية



وأوضحت الابنة أن والدتها أرملة وتتقاضى معاشًا شهريًا، وتواجه ظروفًا صعبة، مع عدم توافر الرعاية اللازمة لها، مشيرة إلى منع شقيقها عنها الطعام والدواء، وعدم تمكينها من تولي رعايتها.

وعلى الفور، تحرك فريق التدخل السريع إلى محل إقامة المسنة، بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص لتأمين التحرك، وهيئة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، وبحضور ابنتها، نُقلت المسنة إلى المجمع الطبي، حيث تم حجزها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتها الصحية.

وبالتوازي مع متابعة حالتها، نسق الفريق مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والإدارة العامة لرعاية المسنين لتوفير مكان آمن لها عقب استقرار حالتها الصحية.

وبعد تحسن حالتها وتلقيها العلاج والرعاية الطبية اللازمة، استكمل الفريق إجراءات نقلها بسيارة إسعاف إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لتتلقى الرعاية المناسبة في بيئة آمنة تحفظ كرامتها وتلبي احتياجاتها.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للاستغاثات الإنسانية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدخلات اللازمة لحماية المسنين وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.