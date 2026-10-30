رضا عبدالعال يهاجم مدرب الأهلي: مصطفى شوبير أنقذه من الرحيل المبكر

شن رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على الجهاز الفني للنادي الأهلي، منتقدًا تراجع مستوى الفريق وغياب الأداء الفني.

وقال رضا عبدالعال في فيديو عبر حسابه على فيسبوك: «العريس مصطفى شوبير بينقذ رقبة عموتة من المغادرة السريعة المتوقعة بسبب الأداء المذري العقيم اللي ضيع هوية النادي الأهلي».

وأضاف: «مش عارف ليه لحد دلوقتي مجلس الإدارة مدخلتش ولا اتكلمت معاه، مفيش فنيات ولا جمل ولا تكتيك ولا كورة جميلة ولا أداء، وبنسمع مشاكل فقط إمام عاشور وأحمد رضا، ومحمد هاني».

وتابع: «جمهور الأهلي راح مباراة الزمالك عشان كان واثق إنه هيكسب فرق أهداف، ولكن في مباراة القناة ومباراة مودرن محضورش عشان عارفين إنهم هيروحوا مقروفين، ومفيش أداء ولا أي حاجة».