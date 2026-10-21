مش فرخة عشان تجمده.. رضا عبدالعال يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب ناصر منسي

انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، قرار إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتجميد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية تصرفه خلال مواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن العقوبة الموقعة على اللاعب مبالغ فيها.

وتحدث رضا عبدالعال عن طريقة تعامل المدير الفني مع المهاجمين، مشيرًا إلى أن معتمد جمال يتناوب على إشراكهم، وكأن الفريق لا يحتاج إلى خدمات ناصر منسي، رغم أهمية وجوده ضمن صفوف الفريق.

وقال عبدالعال، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «قرار الزمالك خاطئ جدًا، وكان مفروض يتعاقب ماديًا وتبقى المشاركة في إيد المدير الفني».

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق، معترضًا على قرار تجميد اللاعب: «هو مش فرخة عشان تقولي أجمده، وناصر منسي قد أي فرد في مصر، ولما راح المنتخب من قبل راح عن جدارة».



