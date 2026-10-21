جهاد جريشة: محمد عواد تدخل على الكرة بشكل طبيعي ولا يوجد خطأ

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن رأيه في لقطة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد لمسة اليد خارج منطقة الجزاء في تدخله مع لاعب بترول أسيوط أحمد خالد.

وقال الحكم الدولي السابق في تصريحاته والتي نقلها هاني حتحوت : جهاد جريشة أكد إن تدخل الحارس محمد عواد كان على الكرة بشكل طبيعي ولايوجد خطأ

وعن لمسة اليد من خارج منطقة الجزاء قال : اليد داعمه للحارس بعد تدخله ولا يوجد أي خطأ فيها.

الزمالك راحة من التدريبات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء عقب الفوز على بترول أسيوط، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الخميس المقبل، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر لها في الثامنة مساء السبت المُقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.