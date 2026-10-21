سيف زاهر: الزمالك لا يجب أن يلوم الإعلام.. وبيانات الأندية وتهديداتها لاتحاد الكرة أمر خاطئ

أكد الإعلامي سيف زاهر أن إدارة نادي الزمالك كان عليها التعامل مع أزمة بيان النادي ورد اتحاد الكرة من خلال الطرق الشرعية، بعيدًا عن التهديد أو التصعيد، مشيرًا إلى أن ردود فعل الإعلام والجماهير جاءت نتيجة الانطباعات التي صاحبت موقف النادي خلال الفترة الماضية.

وقال سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، إنه تابع تصريحات ماهر غريب، المتحدث باسم نادي الزمالك، بشأن البيان الذي أصدره النادي ورد اتحاد الكرة عليه، موضحًا أن وجهة نظره تتمثل في ضرورة التعامل مع مثل هذه الملفات بهدوء ووضوح منذ البداية.

وأضاف زاهر أنه كان يتمنى أن يكون موقف الزمالك واضحًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن إدارتي الأهلي والزمالك اعتادتا التنسيق في بعض المواقف مع اتحاد الكرة، من خلال التواصل المباشر قبل اتخاذ خطوات رسمية، لتجنب إثارة الجماهير دون داعٍ.

وأوضح أنه سبق له تولي مسؤولية داخل اتحاد الكرة المصري، وأنه يرى ضرورة وجود تواصل واضح بين إدارات الأندية ومسؤولي الاتحاد، حتى تكون المواقف مفهومة ولا تتحول الخلافات الإدارية إلى أزمات جماهيرية وإعلامية.

سيف زاهر: تهديد الأندية لاتحاد الكرة أمر خاطئ

وتطرق الإعلامي إلى الجدل الذي أثاره موقف الزمالك، مؤكدًا أن الجمهور والإعلام لديهما ما يبرر ردود فعلهما، في ظل مواقف سابقة شهدت اعتراضات قوية من الأندية على القرارات التحكيمية والإدارية.

وقال زاهر إن هناك مواقف سابقة اعترض فيها الزمالك على أمور تحكيمية خلال إحدى مباريات القمة، ووصل الأمر إلى التلويح بعدم خوض مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه عارض هذا الأسلوب وقتها، معتبرًا أن تهديد الأندية للاتحاد أو استخدام لغة التصعيد ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الخلافات.

وأضاف: «وقفنا وقلنا: يا جماعة، ده ما ينفعش، ده غلط»، مؤكدًا أن هذه ليست المدرسة التي يؤمن بها في إدارة الخلافات الرياضية.

سيف زاهر يؤيد موقف الزمالك الأخير

وأشار سيف زاهر إلى تأييده للموقف الأخير الذي تحدث عنه ماهر غريب بشأن اتباع الإجراءات الرسمية في التعامل مع اتحاد الكرة، موضحًا أن من حق الزمالك طلب الاطلاع على اللوائح والاستفسار عن أسباب قبول بعض الطلبات ورفض أخرى.

وقال إن النادي يمكنه مخاطبة الاتحاد والحصول على رد رسمي، ثم مراجعة اللوائح وفهم الأسس التي استند إليها القرار، دون اللجوء إلى التهديد أو التصعيد أو التلويح بعدم المشاركة في المباريات.

وأضاف أن الخلافات الإدارية لا تستدعي بالضرورة الدخول في صدام، إذ يمكن التعامل معها من خلال الاستفسارات والمخاطبات الرسمية، والوصول إلى نقاط اتفاق أو اختلاف وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

«الزمالك لا يجب أن يلوم الإعلام»

وفي ختام حديثه، أكد سيف زاهر أن إدارة الزمالك لا ينبغي لها لوم الإعلام بسبب تناوله الأزمة باعتبارها خلافًا كبيرًا، موضحًا أن الرسائل التي توجهها الإدارات إلى جماهيرها قد تخلق توقعات بحدوث رد فعل قوي.

وأشار إلى أن الحديث عن التصعيد ومنح مهلة لاتحاد الكرة قد يدفع الإعلام والجماهير إلى الاعتقاد بأن النادي يستعد لاتخاذ خطوات حاسمة، قبل أن تتضح الصورة لاحقًا بأن الأمر يتعلق باستفسارات وإجراءات رسمية.

واختتم زاهر بالتأكيد على أن التعامل مع الأزمة باعتبارها خلافًا إداريًا قابلًا للحل منذ البداية كان سيجنب الأطراف كثيرًا من الجدل، مشددًا على إمكانية الاختلاف مع اتحاد الكرة ومراجعته دون تحويل الأمر إلى معركة بين النادي والاتحاد.