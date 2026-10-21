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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح ريكو: تعرضت للسحر في الزمالك.. وبيراميدز فريق مرعب

صلاح ريكو
صلاح ريكو
محمد سمير

كشف صلاح ريكو، لاعب الزمالك السابق، عن تعرضه لما وصفه بالظلم خلال فترة وجوده داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن قلة مشاركاته مع الفريق أثرت على مسيرته، كما تحدث عن تعرضه للسحر خلال فترة لعبه للنادي.

وقال ريكو، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد بكري عبر قناة الشمس 2: «قيل لي إن بعض الأشخاص قاموا بعمل سحر لي، وربنا شاهد على كلامي».

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك المقومات التي تجعله منافسًا قويًا على البطولة، في ظل جودة لاعبيه والإمكانات الفنية التي يتمتع بها الفريق.

ووصف ريكو بيراميدز بالفريق المرعب، مشيرًا إلى أنه يرشحه للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، في ظل قدرته على المنافسة بقوة وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وعن الزمالك، رشح صلاح ريكو معتمد جمال لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية الاستقرار الفني ومنح الجهاز الفني الفرصة للعمل، بما يساعد الفريق على استعادة توازنه والمنافسة على البطولات.

واختتم ريكو تصريحاته بالحديث عن صعوبة المنافسة في الدوري المصري، في ظل تقارب مستويات الفرق وطموحاتها في حصد اللقب، معتبرًا أن بيراميدز يملك فرصة قوية للتتويج، بينما يحتاج الزمالك إلى الاستقرار والعمل على استعادة مكانته بين الكبار.

الزمالك صلاح ريكو سحر بيراميدز

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