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سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح

سيد مرعي
سيد مرعي
سارة عبد الله

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، كواليس توقيع نادي الزمالك مع محمود ممدوح، لاعب حرس الحدود، وموقف انتقاله إلى الأهلي أو بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما أعلن اقتراب محمد عبد الناصر من الانضمام إلى الأهلي.

وقال سيد مرعي، خلال تصريحاته لقناة «إم بي سي مصر»، إن الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام، لكنه لم يُنهِ المفاوضات مع نادي حرس الحدود حتى الآن.

وأضاف أن اللاعب يعيش حاليًا حالة من التركيز الشديد، ويسعى إلى تحقيق أهدافه والتألق خلال الفترة المقبلة، من أجل الانضمام إلى منتخب مصر.

وعن إمكانية انتقال محمود ممدوح إلى الأهلي أو بيراميدز في يناير المقبل، أوضح وكيل اللاعبين أن الموقف لا يزال غير واضح، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، رغم الحديث عن اهتمام الأهلي بإمكانات اللاعب وقدراته التهديفية.

وأشار سيد مرعي إلى أن اللعب للزمالك يمثل شرفًا لمحمود ممدوح، رغم أنه ليس من مشجعي النادي، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي خلافات بين ياسين مرعي والحسين عموتة، ومؤكدًا أن الأخير يكنّ له محبة كبيرة.

وفي سياق آخر، كشف وكيل اللاعبين عن اقتراب محمد عبد الناصر من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على الصفقة وتوقيع العقد الثلاثي بين الأهلي والمقاولون العرب.

واختتم سيد مرعي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في إمكانات محمد عبد الناصر، متوقعًا أن يصبح أحد نجوم الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

سيد مرعي محمود ممدوح حرس الحدود الأهلي بيراميدز

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