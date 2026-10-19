ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة.. محمود ممدوح يتصدر وزيزو في المطاردة

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة، في ظل الصراع بين عدد من اللاعبين على لقب هداف المسابقة خلال الموسم الجاري.

وتصدر مصطفى البدري، لاعب بتروجت، وأحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، ومحمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، وماولي وايو، لاعب القناة، قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهم، قبل أن تشهد مباريات الجولة السادسة تغييرات في ترتيب المنافسة.

محمود ممدوح ينفرد بصدارة الهدافين

ونجح محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما سجل 3 أهداف «هاتريك» في شباك الشرقية إنبي، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، متقدمًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السادسة

محمود ممدوح – مودرن سبورت: 6 أهداف. حسام حسن – الاتحاد السكندري: 3 أهداف. صلاح محسن – المصري: 3 أهداف. مصطفى البدري – بتروجت: 3 أهداف. أحمد سيد زيزو – الأهلي: 3 أهداف. أحمد بحبح – بتروجت: 3 أهداف. ماولي وايو – القناة: 3 أهداف.

ويترقب عشاق الكرة المصرية منافسات الجولة التالية، وسط طموحات اللاعبين لمواصلة هز الشباك وتقليص الفارق مع محمود ممدوح، الذي فرض نفسه على صدارة سباق الهدافين في بداية الموسم.