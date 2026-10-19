شاهد.. إمام عاشور يشارك صورة جديدة في أحدث ظهور له داخل سيارته

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور داخل سيارته، بإطلالة كاجوال، ولاق تفاعلا كبيرا من جمهوره ومحبيه.

وعلى الصعيد الرياضي، يواصل إمام عاشور مشواره مع النادي الأهلي، بعدما جدد النادي تعاقده معه حتى عام 2030، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على خدمات اللاعب خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من إمكاناته في المنافسات المحلية والقارية.

ويُعد إمام عاشور من العناصر التي يعوّل عليها الأهلي في خط الوسط، في ظل قدراته على المساهمة في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافسين، مع تطلعاته لمواصلة تقديم مستويات مميزة بقميص الفريق والمنتخب الوطني.