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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيراولا يكشف موقف سوبوسلاي وفريمبونج من مواجهة فياريال بدوري الأبطال

سوبوسلاي
سوبوسلاي
حمزة شعيب

كشف أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، موقف الثنائي دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج من مواجهة فياريال، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويستضيف ليفربول نظيره فياريال على ملعب «آنفيلد»، في مباراة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية، وسط ترقب لموقف عدد من لاعبيه المصابين.

إيراولا يؤكد غياب سوبوسلاي عن مباراة فياريال

وتعرض سوبوسلاي وفريمبونج للإصابة خلال مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتمكن الثنائي من استكمال اللقاء.

وأكد إيراولا، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، غياب سوبوسلاي عن مواجهة فياريال، موضحًا أن اللاعب يعاني من مشكلة في موضع الإصابة نفسها التي تعرض لها قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وقال مدرب ليفربول: «يعاني سوبوسلاي من مشكلة في الوقت الحالي، لكنها في المكان نفسه الذي شهد إصابته الأسبوع الماضي. لم تتفاقم الإصابة، لكن علينا التحلي ببعض الصبر حتى يتعافى بشكل كامل».

إصابة جديدة تضرب فريمبونج

وعن حالة جيريمي فريمبونج، أوضح إيراولا أن اللاعب تعرض لإصابة جديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ينتظر تطورات حالته ومدى استجابته للعلاج قبل تحديد موعد عودته إلى الملاعب.

وأضاف المدرب الإسباني: «تعرض جيريمي فريمبونج لإصابة جديدة، وعلينا الآن الانتظار حتى يتعافى. الأمر لن يكون سهلًا قبل فترة التوقف الدولي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».

وتضع الإصابتان الجهاز الفني لليفربول أمام تحدٍ قبل مواجهة فياريال، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا، مع انتظار تطورات الحالة البدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة.

إيراولا سوبوسلاي فريمبونج فياريال دوري أبطال أوروبا

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