الزمالك: لن نصعد أزمة حكم القمة " دولياً "

أكد الإعلامي كريم رمزي، ان الزمالك لن يصعد قانونيًا ضد رفض اتحاد الكرة للاستماع إلى ما دار داخل غرفة الفيديو خلال مباراة القمة .
وقال كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: سألت مصدر داخل الزمالك عن خطوات الزمالك المقبلة بعد رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك للاستماع إلى غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة القمة .
واضاف: المصدر ابلغني ان اتحاد الكرة كان غاضب من بيان الزمالك الأخير بشأن المهلة المحددة للرد اعلى طلبات الزمالك .
وتابع: الزمالك لن يقوم بالتصعيد قانونا ضد اتحاد الكرة، والمصدر أكد ان الزمالك يحترم اتحاد الكرة وعلى مسافة واحدة من الجميع .
وواصل: الزمالك يرى أنه يريد أن يكون هناك مسطرة واحدة بين جميع الأندية ولا يريد أن يدخل في صدامات دولية مع اتحاد الكرة ولكن يريد ان يحصل على حقوقه .