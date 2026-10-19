الزمالك: لن نصعد أزمة حكم القمة " دولياً "



أكد الإعلامي كريم رمزي، ان الزمالك لن يصعد قانونيًا ضد رفض اتحاد الكرة للاستماع إلى ما دار داخل غرفة الفيديو خلال مباراة القمة .

وقال كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: سألت مصدر داخل الزمالك عن خطوات الزمالك المقبلة بعد رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك للاستماع إلى غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة القمة .

واضاف: المصدر ابلغني ان اتحاد الكرة كان غاضب من بيان الزمالك الأخير بشأن المهلة المحددة للرد اعلى طلبات الزمالك .

وتابع: الزمالك لن يقوم بالتصعيد قانونا ضد اتحاد الكرة، والمصدر أكد ان الزمالك يحترم اتحاد الكرة وعلى مسافة واحدة من الجميع .

وواصل: الزمالك يرى أنه يريد أن يكون هناك مسطرة واحدة بين جميع الأندية ولا يريد أن يدخل في صدامات دولية مع اتحاد الكرة ولكن يريد ان يحصل على حقوقه .