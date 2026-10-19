جماهير طرابزون تملأ الشوارع وتغني لصلاح قبل مواجهة بشكتاش ..صور

تعيش مدينة طرابزون التركية أجواء استثنائية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين طرابزون سبور وبشكتاش، في قمة الجولة الثامنة من الدوري التركي، وسط حالة من الحماس بين الجماهير التي توافدت إلى الشوارع استعدادا للمباراة المنتظرة.

جماهير طرابزون تملأ الشوارع وتغني لصلاح قبل مواجهة بشكتاش

وتداولت جماهير كرة القدم أجواء احتفالية لمشجعي طرابزون سبور قبل اللقاء، مع هتافات وأغانٍ باسم النجم المصري محمد صلاح، الذي يحظى باهتمام كبير من جماهير النادي التركي، في ظل التوقعات المعقودة عليه لتقديم أداء مميز بقميص الفريق.

وذكرت تقارير تركية أن الإقبال الجماهيري الكبير أدى إلى نفاد تذاكر المباراة، ليصبح ملعب بابارا بارك على موعد مع مدرجات ممتلئة، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين على مستوى المنافسة في الدوري.

وتبلغ السعة الرسمية للملعب نحو 41 ألف متفرج، فيما تمثل المباراة مناسبة استثنائية أيضا لجماهير بشكتاش، التي تعود إلى المدرجات في طرابزون بعد غياب استمر نحو 6 سنوات، عقب السماح لها بحضور اللقاء وتخصيص قرابة ألفي تذكرة لجماهير الفريق الضيف.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 144 في تاريخ لقاءات طرابزون سبور وبشكتاش بالدوري التركي، وسط رغبة متبادلة في حصد النقاط الثلاث وتعزيز الموقف في جدول الترتيب.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بعدما جمع 13 نقطة من أول 7 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارتين، بينما يمتلك بشكتاش 15 نقطة من 7 مباريات، بعدما فاز في 5 مواجهات وخسر مرتين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت تركيا، على ملعب بابارا بارك، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع بين طموح أصحاب الأرض ورغبة بشكتاش في العودة بنتيجة إيجابية.