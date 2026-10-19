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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة تضرب طرابزون سبور وبشكتاش قبل قمة الدوري التركي

طرابزون سبور
طرابزون سبور
إسراء أشرف

تتزايد التحديات أمام طرابزون سبور وبشكتاش قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ظل غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الطرفين، خلال اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويعاني طرابزون سبور من غيابات عديدة قبل القمة، يتقدمها المهاجم النيجيري بول أونواتشو، إلى جانب عدد من العناصر الأخرى التي تحوم الشكوك حول جاهزيتها أو تأكد غيابها، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ في اختيار التشكيل المناسب للمباراة.

غيابات طرابزون سبور:

- روسلان مالينوفسكي

- أرسيني باتاجوف

- أوكاي يوكوشلو

- بول أونواتشو

- أونورالب تشيفيكان

- مليح كاباساكال (إيقاف بسبب الطرد)

في المقابل، يفتقد بشكتاش جهود عدد من لاعبيه، ويأتي في مقدمتهم قائد الفريق أوركون كوكجو، الذي يغيب عن المواجهة بسبب الإصابة، في ضربة مؤثرة للفريق قبل اللقاء المرتقب.

غيابات بشكتاش:

- أوركون كوكجو
- ميلوت راشيكا
- فاتسلاف تشيرني

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على مراكز المقدمة، إذ يسعى كل طرف إلى استغلال المواجهة المباشرة لحصد النقاط الثلاث، رغم الغيابات التي تفرض نفسها على استعداداتهما.

وتقام المباراة على ملعب طرابزون سبور، مساء الاثنين 19 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

طرابزون سبور طرابزون بشكتاش الدوري التركي غيابات طرابزون وبشكتاش

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