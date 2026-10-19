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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب طرابزون يطارد التاريخ أمام بشكتاش.. ومحمد صلاح كلمة السر

مدرب طرابزون مع محمد صلاح
مدرب طرابزون مع محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يخوض النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور مواجهة مهمة أمام بشكتاش في الثامنة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي في لقاء تتجاوز أهميته الصراع على النقاط الثلاث ليصبح فرصة أمام المدرب الألماني توماس رايس لكتابة اسمه في تاريخ النادي حال نجاحه في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

طرابزون سبور ضد بشكتاش

ذكرت صحيفة "61saat" التركية أن توماس رايس يطمح إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بين المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة طرابزون سبور من خلال الفوز في أول ثلاث مباريات له بالدوري التركي بعدما استهل مشواره بانتصارين على جالاتا سراي وسامسون سبور.

ويحتاج المدرب الألماني إلى تجاوز عقبة بشكتاش من أجل بلوغ هذا الرقم التاريخي، في مواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة فريقه على الحفاظ على مستواه المميز أمام أحد أبرز المنافسين في الكرة التركية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جانب جماهير طرابزون سبور التي تأمل في استمرار سلسلة الانتصارات خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في مبارياته الأخيرة وهو ما عزز الثقة داخل صفوفه ورفع سقف الطموحات خلال الموسم الحالي.

محمد صلاح يترقب إنجازا جديدا مع طرابزون سبور

تمنح مواجهة بشكتاش محمد صلاح فرصة جديدة للمساهمة في مواصلة النتائج الإيجابية لفريقه، في ظل رغبة طرابزون سبور في تعزيز موقعه بجدول ترتيب الدوري التركي ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي حال مشاركة النجم المصري ونجاح فريقه في حسم اللقاء، سيكون أمامه فرصة للمساهمة في ليلة تاريخية للنادي، بالتزامن مع سعي توماس رايس لتحقيق إنجاز لم يسبق لأي مدرب أجنبي في تاريخ طرابزون سبور الوصول إليه وفقا لما أوردته الصحيفة التركية.

ويأمل طرابزون سبور في البناء على فوزه اللافت على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، ومواصلة عروضه القوية أمام بشكتاش، بما يؤكد قدرته على منافسة كبار الدوري التركي وعدم الاكتفاء بالانتصارات التي حققها في بداية مشواره.

توماس رايس يسعى لدخول تاريخ طرابزون سبور

يسعى توماس رايس إلى استثمار البداية المميزة التي حققها مع طرابزون سبور، بعدما نجح في قيادة الفريق لتجاوز جالاتا سراي وسامسون سبور ليصبح الفوز على بشكتاش الخطوة الأخيرة نحو تحقيق إنجاز تاريخي في بداية مشواره بالدوري التركي.

ويعول المدرب الألماني على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه إلى جانب الدعم الجماهيري المنتظر، من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة الانتصارات في اختبار قد يمنح فريقه دفعة قوية خلال الجولات المقبلة.

وشهد تاريخ طرابزون سبور تعاقب عدد من المدربين الأجانب من بينهم الألماني يورجن سوندرمان وفيرنر بيسكوب وأوربان برايمز والبلجيكي جورج ليكنز والإنجليزي جوردون ميلن والألماني هانز بيتر بريجل والبوسني وحيد خليلودزيتش والبرازيلي سيباستياو لازاروني والبلجيكي هوجو بروس والجورجي شوتا أرفيلادزه والإنجليزي إيدي نيوتن والكرواتي نيناد بيليكا.

ويطمح رايس إلى التفوق على سجلات المدربين السابقين وتحقيق الفوز الثالث تواليا في مستهل مشواره بالدوري ليضيف إنجازا جديدا إلى تاريخ النادي ويعزز مكانته لدى الجماهير التي تنتظر استمرار النتائج الإيجابية.

بشكتاش اختبار صعب لطموحات محمد صلاح وطرابزون

تأتي مواجهة بشكتاش في توقيت مهم بالنسبة إلى طرابزون سبور الذي يسعى إلى استغلال انتصاراته الأخيرة ومواصلة حصد النقاط في ظل اشتداد المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري التركي.

ويمثل اللقاء اختبارًا لقدرة الفريق على الحفاظ على نسق الأداء القوي أمام المنافسين الكبار بينما تتطلع الجماهير إلى ظهور مميز من محمد صلاح وزملائه يساعد الفريق على الخروج بنتيجة إيجابية.

وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المواجهة في ظل طموح طرابزون سبور لمواصلة انتصاراته ورغبة توماس رايس في تحقيق إنجاز تاريخي قد يمنح بدايته مع الفريق طابعا استثنائيا ويعزز آمال النادي في المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.

محمد صلاح منتخب مصر طرابزون سبور بشكتاش الدوري التركي توماس رايس

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