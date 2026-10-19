لويس إنريكي يكشف طريقة إيقاف لامين يامال: امتلاك الكرة هو الحل

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من خطورة النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، مؤكدًا أن امتلاك الكرة يمثل السلاح الأهم لإيقاف خطورته.

وقال إنريكي إن أفضل طريقة للدفاع تتمثل في الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، موضحًا أن حرمان يامال من الاستحواذ سيحد من قدرته على صناعة الخطورة ومساعدة فريقه هجوميًا.

وأضاف: «أفضل طريقة للدفاع هي امتلاك الكرة. إذا احتفظت بالكرة طوال الوقت، فلن يتمكن لامين يامال من الحصول عليها، وعندها يسود الهدوء وكل شيء يصبح على ما يرام»