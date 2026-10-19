ماريسكا يؤكد غياب سيمينيو عن مانشستر سيتي لمدة شهرين بسبب الإصابة

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن اللاعب أنطوان سيمينيو سيغيب عن الفريق لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وتعرض الغاني أنطوان سيمينيو، لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز السيتي (3-2).

وقال ماريسكا ، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا: "في اللحظة الأولى توقعنا إصابة أسوأ، بعد فحص الأمس نشعر بتحسن كبير لأنها ليست كبيرة كما توقعنا".

وأضاف: "ستكون مدة الغياب ثمانية أسابيع، الآن أهم شيء هو التعافي، عندما يعود في ديسمبر سيكون كلاعب جديد، إصابة في الرباط الجانبي، ليست عضلية".

وتابع عن باقي اللاعبون اذين تعرضوا للإصابة في المباراة السابقة: "يمكن أن يكون إيرلينج هالاند متاحًا سنرى، لدينا جلسة تدريبية الآن ولدينا بعض الشكوك كان جيدًا جدًا أمس، الباقون أكثر أو أقل بخير، الوحيد الذي سيكون خارجًا ربما لثمانية أسابيع هو أنطوان سيمينيو".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره أيك أثينا، غدا الثلاثاء، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا.