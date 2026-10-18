أيوب بوعدي يتألق في أول ظهور أساسي مع مانشستر سيتي.. وماريسكا: لاعب من طينة الكبار

أعرب المغربي أيوب بوعدي عن سعادته بالمشاركة أساسيًا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي، بعدما ساهم في فوز فريقه الصعب على إيبسويتش تاون بنتيجة 3-2، السبت، ضمن منافسات المسابقة، في مباراة شهدت تألق لاعب الوسط الشاب وحصوله على إشادة مدربه إنزو ماريسكا.

وجاءت مشاركة بوعدي أساسيًا بعدما اكتفى بالظهور بديلًا في ثلاث مباريات بالدوري، قبل أن يقدم أداءً لافتًا خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارة مانشستر سيتي، ليحصل على ثقة الجهاز الفني ويبدأ مباراة إيبسويتش تاون ضمن التشكيل الأساسي.

أرقام مميزة لبوعدي في أول مشاركة أساسية بالدوري الإنجليزي

قدم أيوب بوعدي أداءً لافتًا خلال مواجهة إيبسويتش تاون، وظهر بصورة جيدة في وسط الملعب، إذ لمس الكرة 92 مرة، وفاز بسبع مواجهات، كما نفذ سبع تمريرات اخترقت خطوط الفريق المنافس، ليؤكد قدرته على تقديم الإضافة لمانشستر سيتي.

وقال اللاعب المغربي في تصريحات عقب المباراة: «كان الأمر رائعًا، أنا سعيد جدًا لأننا فزنا بالمباراة. بالطبع، كل شيء يبدو جيدًا. كانت مواجهة صعبة للغاية أمام فريق قوي مثل إيبسويتش، وقد وضعنا تحت الضغط في الشوط الثاني، لكننا حققنا الفوز ونحن سعداء جدًا بذلك».

وعن مشاركته أساسيًا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، أضاف: «بالطبع، كنت سعيدًا جدًا. هذه هي كرة القدم، وأنا أحب اللعب وأريد المشاركة في كل مباراة، لكنني أدرك أن الأمر جزء من عملية التطور، ولذلك كنت سعيدًا جدًا بما قدمناه اليوم».

بوعدي يتحدث عن ضغط المباراة

وتطرق لاعب الوسط المغربي إلى الضغط الذي تعرض له فريقه خلال اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، موضحًا أن اللاعبين تعاملوا مع الموقف بصورة جيدة رغم محاولات إيبسويتش تاون العودة في النتيجة.

وقال بوعدي: «بالطبع، تشعر ببعض الضغط، لأنك لا تريد أن يسجل المنافس مرة أخرى، لكننا تعاملنا مع الأمر بصورة جيدة جدًا، وكنا سعداء بما حققناه».

وأضاف اللاعب أن اللعب إلى جانب مجموعة من النجوم يسهل مهمته داخل الملعب، مشيرًا إلى أن جودة زملائه تساعده على تصحيح الأخطاء وتحويل المحاولات الهجومية إلى فرص ناجحة.

وأوضح: «الأمر يصبح أسهل عندما تلعب مع لاعبين من هذا المستوى. حتى إذا لعبت تمريرة سيئة أحيانًا، فإنهم يستطيعون التعامل مع الموقف وإنجاح الهجمة، ولذلك فإن اللعب إلى جانب هؤلاء اللاعبين شرف كبير».

إشادة بعودة فيل فودين إلى التسجيل

وأبدى بوعدي سعادته بعودة زميله الإنجليزي فيل فودين إلى التسجيل، بعدما أحرز هدفه الأول منذ ديسمبر 2025، مؤكدًا أهمية اللاعب بالنسبة إلى الفريق.

وقال لاعب مانشستر سيتي: «يمكنكم توجيه السؤال إليه، لكنني متأكد من أنه سعيد جدًا، ونحن أيضًا سعداء بتسجيله الهدف».

واختتم حديثه بالإشادة بفودين، قائلًا: «إنه لاعب رائع ومهم للفريق. الجميع لاعب مهم، ونحن جميعًا نريد تقديم أداء جيد طوال الوقت».

ماريسكا يشيد بقدرات أيوب بوعدي

من جانبه، أشاد إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بإمكانات اللاعب المغربي، ملمحًا إلى إمكانية منحه فرصًا أكبر للمشاركة خلال الفترة المقبلة، بعدما لفت الأنظار بأدائه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عندما دخل بديلًا مع بداية الشوط الثاني على حساب ريان شرقي.

وقال ماريسكا، في تصريحات نقلها موقع «مانشستر إيفينينج نيوز»: «أيوب لاعب رائع، أولًا وقبل كل شيء. والشيء الجيد فيه أنه عندما يكون داخل الملعب، فإنه يساعد اللاعبين من حوله على التطور أيضًا، وهذه سمة اللاعبين الكبار».

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: «اللاعبون الذين يتحركون من حولهم يصبحون أفضل، وهذا هو الانطباع الذي أملكه عن أيوب؛ إذ أشعر بأن جميع اللاعبين المحيطين به يقدمون مستوى أفضل بوجوده. هناك لاعبون يمكنهم الظهور بصورة أفضل عندما يلعبون إلى جوار عناصر معينة».

وشهدت المباراة أيضًا مناسبة تاريخية لماريسكا، بعدما أصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق الفوز في مبارياته السبع الأولى بالمسابقة، وفقًا لما ورد في التقرير.

بوعدي ضمن خطة مانشستر سيتي للمستقبل

ويأتي الاعتماد على أيوب بوعدي ضمن خطة مانشستر سيتي طويلة الأمد لتعويض رحيل رودري خلال الصيف، في الوقت الذي قد يعزز فيه ظهوره أمام باريس سان جيرمان، ثم مشاركته أساسيًا أمام إيبسويتش تاون، فرصه في الحصول على دور أكبر داخل الفريق.

وكان بوعدي، البالغ من العمر 19 عامًا، قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليل الفرنسي خلال الصيف الماضي، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، لكنه اكتفى ببدء مباراتين أساسيتين منذ انتقاله، في ظل اعتماد ماريسكا على إليوت أندرسون وفرنانديز في معظم مباريات الموسم.