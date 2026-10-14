باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي 4-2 في مباراة مثيرة بأبطال أوروبا

تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية باريس سان جيرمان في الشوط الأول عن طريق ديزيريه دوي وعثمان ديمبيلي وفيتور فيريرا “فيتينيا” في الدقائق 13، 15، 32.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماجنوس أكليوش الهدف الرابع لفريق باريس في الدقيقة 63.

فيما سجل ثنائية مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في الدقيقتين 53، 75.

وأضاع فيران توريس، ركلة جزاء في الدقيقة 84 لصالح باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليان باتشو - ماركينيوس - نونو مينديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا

خط الهجوم: ماجنس أكليوش - عثمان ديمبيلي - ديزيريه دوي.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إليون إندرسون - إنزو فيرنانديز - ريان شرقي.

خط الهجوم: أنطوان سيمينو - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.