عودة ديمبيلي ونونو مينديش لقائمة باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان عودة الثنائي عثمان ديمبيلي ونونو مينديش، بعد غيابهما عن مواجهة لومان الأخيرة، بقرار من الجهاز الفني لمنحهما الراحة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق الفرنسي إلى مواصلة انطلاقته المميزة في البطولة القارية.

قائمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه، ماتفي سافونوف، آدم مواق.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، إيليا زابارني، ويليان باتشو، لوكاس هيرنانديز، لوكاس دين، نونو مينديش.

خط الوسط: فابيان رويز، درو فيرنانديز، زائير إيمري، فيتينيا، جواو نيفيز، ماجنيس أكليوش، ميكا جودتس.

خط الهجوم: كفارتسخيليا، ديزيري دوي، فيران توريس، عثمان ديمبيلي، كوينتين نجانتو.

باريس وسيتي يبحثان عن الفوز الثاني في دوري الأبطال

وكان باريس سان جيرمان قد استهل مشواره في مرحلة الدوري بتحقيق فوز كبير على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز خارج ملعبه على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا، من أجل تعزيز حظوظهما في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل امتلاكهما مجموعة مميزة من اللاعبين وقدرتهما على المنافسة على اللقب الأوروبي.

ويخوض باريس سان جيرمان المواجهة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسختين السابقتين، ما يضاعف من أهمية المباراة بالنسبة للفريق الفرنسي، الذي يطمح إلى مواصلة هيمنته القارية.

مباريات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في مرحلة الدوري

مباريات باريس سان جيرمان:

برشلونة على ملعبه.

روما على ملعبه.

أستون فيلا خارج ملعبه.

جالاتا سراي على ملعبه.

فياريال خارج ملعبه.

كومو خارج ملعبه.

مباريات مانشستر سيتي:

برشلونة خارج ملعبه.

سبورتنج لشبونة على ملعبه.

نابولي على ملعبه.

لايبزيج خارج ملعبه.

آيك أثينا على ملعبه.

لانس خارج ملعبه.