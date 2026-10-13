بعد القمة.. الزمالك يطالب باعتذار رسمي ويهدد بالتصعيد ضد لجنة الحكام

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن النادي لن يقف صامتًا أمام الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، مشددًا على تمسكه بالحصول على حقه واتخاذ خطوات رسمية بشأن ما حدث.

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وقال غريب، في تصريحات إذاعية مع كريم رمزي عبر راديو «ميجا إف إم»، إن الزمالك تضرر من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام بإمكانها إرسال مقطع فيديو يتضمن تحليل الحالات المثيرة للجدل إلى الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، لتوضيح الأخطاء التي ارتكبها حكم اللقاء.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن النادي ينتظر اعتذارًا رسميًا من لجنة الحكام عن الأخطاء التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، إلى جانب مخاطبة الاتحاد السلوفيني بشأن الحالات التحكيمية التي أثارت اعتراضات النادي.

وتابع غريب أن الزمالك لن يصمت تجاه ما حدث في مباراة القمة، مؤكدًا أن النادي يسعى للحصول على حقه، وينتظر تحرك لجنة الحكام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأخطاء التي شهدتها المواجهة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود ملاحظات لدى الزمالك على بعض الأشخاص داخل لجنة الحكام، فيما يتعلق باختيارات بعض الأسماء، مؤكدًا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن النادي سيطالب برحيل بعض الأسماء داخل اللجنة.