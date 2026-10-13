فينيسيوس يتصدر قائمة أفضل صانعي الأهداف في دوري أبطال أوروبا آخر 5 سنوات

يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قائمة أفضل صانعي الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما نجح في تقديم 22 تمريرة حاسمة خلال 62 مباراة، وفقًا لإحصائية منصة «PopFoot» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

ويواصل فينيسيوس تأكيد تأثيره الكبير مع الفريق الملكي في المسابقة القارية، بفضل مساهماته الهجومية وقدرته على صناعة الفرص لزملائه، ليأتي في صدارة القائمة متفوقًا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية.

رافينيا وأشرف حكيمي في المركزين الثاني والثالث

وجاء البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، في المركز الثاني بالقائمة، بعدما سجل 14 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة، بمعدل 0.41 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، ليحقق أفضل معدل صناعة أهداف بين اللاعبين العشرة الواردة أسماؤهم في الإحصائية.

واحتل المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، المركز الثالث برصيد 14 تمريرة حاسمة خلال 58 مباراة، بمعدل 0.24 تمريرة حاسمة لكل مباراة.

وحل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في المركز الرابع، بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة، يليه الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الخامس بالعدد نفسه من التمريرات الحاسمة خلال 47 مباراة.

وجاء الفرنسي عثمان ديمبيلي في المركز السادس، بعدما صنع 13 هدفًا خلال 49 مباراة، بينما احتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز السابع برصيد 12 تمريرة حاسمة في 33 مباراة.

وضمت القائمة أيضًا الإسباني الشاب لامين يامال، الذي جاء في المركز الثامن برصيد 11 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة، يليه مواطنه أليكس جريمالدو في المركز التاسع بالعدد نفسه من التمريرات خلال 43 مباراة، ثم الألماني جوشوا كيميتش في المركز العاشر، بعدما قدم 11 تمريرة حاسمة خلال 57 مباراة.

قائمة أفضل صانعي الأهداف في دوري أبطال أوروبا آخر 5 سنوات

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين من حيث التمريرات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقًا لإحصائية «PopFoot»، على النحو التالي:

فينيسيوس جونيور: 22 تمريرة حاسمة خلال 62 مباراة، بمعدل 0.35. رافينيا: 14 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة، بمعدل 0.41. أشرف حكيمي: 14 تمريرة حاسمة خلال 58 مباراة، بمعدل 0.24. خفيتشا كفاراتسخيليا: 13 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة، بمعدل 0.31. جود بيلينجهام: 13 تمريرة حاسمة خلال 47 مباراة، بمعدل 0.28. عثمان ديمبيلي: 13 تمريرة حاسمة خلال 49 مباراة، بمعدل 0.27. كيفن دي بروين: 12 تمريرة حاسمة خلال 33 مباراة، بمعدل 0.36. لامين يامال: 11 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة، بمعدل 0.32. أليكس جريمالدو: 11 تمريرة حاسمة خلال 43 مباراة، بمعدل 0.26. جوشوا كيميتش: 11 تمريرة حاسمة خلال 57 مباراة، بمعدل 0.19.

ريال مدريد يستعد لمواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

وفي سياق متصل، يستعد ريال مدريد لمواجهة روما الإيطالي، مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

وتحظى المباراة باهتمام خاص في ظل الدور الهجومي الذي يقدمه فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، بعدما أثبتت الإحصائيات مكانته بين أبرز صانعي الأهداف في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة.