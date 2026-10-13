البنك الأهلي يتقدم أمام طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق البنك الأهلي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فرانسيسكو أندرسون هدف البنك الأهلي في الشوط الأول.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:





حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطي



خط الدفاع:محمود الجزار، محمد نصر، أحمد متعب، أمير مدحت، هشام صلاح



خط الوسط:على حمدي، مودي ناصر، كريم الفناجيلي

خط الهجوم:فرانسيسكو اندرسون، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي، محمد بن شرقي، مصطفى دويدار، مصطفى شلبي، محمد رضا، خالد شيفو، سيد نيمار، صلاح بوشامة، ياو أنور.