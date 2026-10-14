تشكيل قمة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليان باتشو - ماركينيوس - نونو مينديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا

خط الهجوم: ماجنس أكليوش - عثمان ديمبيلي - ديزيريه دوي.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إليون إندرسون - إنزو فيرنانديز - ريان شرقي.

خط الهجوم: أنطوان سيمينو - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.