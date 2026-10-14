ليفربول يتقدم بثلاثية على لاسك في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره لاسك، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق رونالدو أراوخو وبرادلي باركولا (هدفين) في الدقائق 22، 24، 37.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جاكيه- تسيميكاس- رونالد أراوخو- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: تري نيوني- جرافنبرخ- فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: برادلي باركولا- كوماس- ريو نجوموها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق لاسك في المركز 27 بدون نقاط.