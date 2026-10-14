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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يبحث عن انتصاره الثاني أمام لاسك في دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على لاسك النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها "الريدز" إلى تحقيق فوز جديد يعزز انطلاقته في المسابقة القارية.

ويدخل ليفربول اللقاء بهدف استعادة توازنه سريعًا، بعدما تلقى خسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي، ليأمل الفريق في تجاوز هذه النتيجة والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أنه استهل مشواره الأوروبي بالفوز على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد.

في المقابل، يتطلع لاسك إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية الإنجليزية، وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام أيك أثينا بهدف دون مقابل، بعدما فشل في حصد أي نقاط خلال انطلاقته الأوروبية.

ويواجه ليفربول تحديًا إضافيًا في ظل غياب عدد من لاعبيه، أبرزهم ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي بسبب مشكلات بدنية، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني لإجراء تغييرات على التشكيل الأساسي من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

ويسعى الفريق الإنجليزي إلى حسم المواجهة مبكرًا وتجنب مفاجآت أصحاب الأرض، بينما يأمل لاسك في تقديم أداء قوي يمنحه فرصة المنافسة على نقاط المباراة، في لقاء تتباين فيه الطموحات بين تأكيد البداية الأوروبية لليفربول ومحاولة الفريق النمساوي تصحيح مساره.

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