فوز صعب .. لايبزيج الألماني يهزم آيندهوفن الهولندي بهدف «جرودا» في دوري أبطال أوروبا

حقق لايبزيج الألماني فوزًا صعبًا على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق برايان جرودا في الدقيقة 75، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع إيفان بيريسيتش وغيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك، ليمنح الفريق الألماني ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة فرصة مهمة لآيندهوفن للتقدم في النتيجة خلال الشوط الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الهولندي إثر لمسة يد، لكن بيريسيتش أهدرها في الدقيقة 19، بعدما تصدى لها حارس لايبزيج مارتن فانديفوردت ببراعة.

وحاول آيندهوفن العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، ونجح أرمـاندو أوبيسبو في هز الشباك بالدقيقة 82، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة الحالة.

وبهذا الانتصار، حصد لايبزيج أول فوز له في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما خرج آيندهوفن من المواجهة دون نقاط، بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصة إدراك التعادل في الشوط الثاني.