ليلة إيطالية حزينة في دوري أبطال أوروبا .. إنتر يسقط أمام «كلوب بروج» ونابولي يخسر أمام فياريال

شهدت منافسات دوري أبطال أوروبا ليلة صعبة للأندية الإيطالية، بعدما تلقى إنتر ميلان خسارة مثيرة أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-3، فيما سقط نابولي أمام مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 3-1، في مباراتين شهدتا إثارة هجومية وتقلبات في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

كلوب بروج يهزم إنتر ميلان في مباراة بسبعة أهداف

حقق كلوب بروج البلجيكي فوزًا مثيرًا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4-3، في مواجهة شهدت تسجيل سبعة أهداف، وسط محاولات متكررة من الفريق الإيطالي للعودة في النتيجة.

وافتتح نيكولو تريسولدي التسجيل لصالح كلوب بروج من ركلة جزاء في الدقيقة 30، قبل أن يعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 74.

وواصل الفريق البلجيكي تفوقه، بعدما سجل روميو فرمانت الهدف الرابع في الدقيقة 87، ليضع إنتر ميلان تحت ضغط كبير خلال الدقائق الأخيرة.

على الجانب الآخر، سجل لاوتارو مارتينيز هدفين لصالح إنتر ميلان في الدقيقتين 44 و81، فيما أحرز أنجي يوان بوني الهدف الثالث في الدقيقة 90+3، لكن انتفاضة الفريق الإيطالي لم تكن كافية لتجنب الهزيمة.

فياريال يقلب الطاولة على نابولي بثلاثية

وفي مواجهة أخرى، تعرض نابولي الإيطالي للخسارة أمام مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 3-1، على ملعب «لا سيراميكا»، بعدما نجح الفريق الإسباني في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثة أهداف.

وبدأ نابولي المباراة بقوة، ونجح أمير رحماني في افتتاح التسجيل بالدقيقة الثامنة، لكن رد فياريال جاء سريعًا عن طريق جيورجيس ميكاوتادزي، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 23.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلًا، إذ سجل سانتياغو مورينيو الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليمنح فياريال التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 85، أضاف تاني أولواسي الهدف الثالث للفريق الإسباني، مؤكدًا فوز فياريال وحسمه المواجهة، بينما فشل نابولي في العودة بالنتيجة.

وبهذه النتائج، انتهت مواجهتا إنتر ميلان ونابولي بخسارتين للأندية الإيطالية، في ليلة شهدت تفوقًا هجوميًا لكلوب بروج وفياريال.