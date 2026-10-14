أتلتيكو مدريد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا مهمًا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليحصد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وقدّم أتلتيكو مدريد أداءً قويًا خلال المواجهة، بعدما نجح في تسجيل هدف مبكر بالشوط الأول، قبل أن يعزز تقدمه في النصف الثاني من المباراة، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف الفريق الإنجليزي عقب طرد مدافعه ليني يورو.

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد.. باريوس يسجل الهدف الأول

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بقوة، ونجح بابلو باريوس في تسجيل هدف التقدم خلال الدقيقة الأولى، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة ويضع مانشستر يونايتد تحت ضغط البحث عن هدف التعادل.

وحاول الفريق الإنجليزي العودة إلى أجواء اللقاء وإدراك التعادل، لكن دفاع أتلتيكو مدريد حافظ على تماسكه، قبل أن تتعقد مهمة مانشستر يونايتد في الدقيقة 74، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافعه ليني يورو، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

لوكمان يحسم فوز أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد

استغل أتلتيكو مدريد النقص العددي في صفوف منافسه، ونجح أديمولا لوكمان في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 79، ليعزز تقدم الفريق الإسباني ويقترب به من حسم المواجهة.

وحافظ أتلتيكو مدريد على أفضليته خلال الدقائق المتبقية، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، في مباراة شهدت هدفًا مبكرًا وطردًا مؤثرًا في صفوف الفريق الإنجليزي.

ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 3 نقاط، محققًا انتصاره الأول في البطولة، فيما يمتلك مانشستر يونايتد الرصيد نفسه، لتبقى المنافسة قائمة بين الفريقين في مشوار مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

يان أوبلاك. خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو، ماركوس يورينتي، ديفيد هانكو، كريستيان روميرو.

أليخاندرو جريمالدو، ماركوس يورينتي، ديفيد هانكو، كريستيان روميرو. خط الوسط: جوني كاردوسو، بابلو باريوس، لي كانج إن، أليكس باينا.

جوني كاردوسو، بابلو باريوس، لي كانج إن، أليكس باينا. خط الهجوم: جوليانو سيميوني، جوليان ألفاريز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

ضم تشكيل مانشستر يونايتد كلًا من: