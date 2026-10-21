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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كسر في الأنكل والأربطة.. أحمد خالد يروي لحظات إصابته أمام الزمالك ورد فعل محمد عواد

أحمد خالد
أحمد خالد
سارة عبد الله

كشف أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز، إثر التدخل الذي جمعه بمحمد عواد، حارس مرمى الزمالك.

وقال أحمد خالد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «أنا حسيت إن رجلي سايبة خالص، واعتقدت إنها كسر في قصبة القدم».

وأضاف اللاعب: «عملت أشعة في مستشفى بجوار الاستاد، وأخبروني إن الإصابة عبارة عن كسر في الأنكل وكسر في الأربطة كلها».

وأشار خالد إلى أن محمد عواد تواصل معه باستمرار للاطمئنان على حالته، وكان مُصرًّا على الذهاب معه، لكنه لم يكن يعلم أن اللاعب سيسافر إلى أسيوط لإجراء الجراحة ومواصلة العلاج هناك.

واختتم أحمد خالد تصريحاته قائلًا: «الاشتراك مع محمد عواد عادي وبيحصل في الكرة، والحارس يشعر بالحزن نتيجة التدخل، لكنه بيحصل في الكرة».

أحمد خالد بترول أسيوط الزمالك

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