مدرب زد: الفوز على مودرن سبورت مهم قبل مواجهة عزام يونايتد بكأس الكونفدرالية.. فيديو

أعرب محمد سمير، المدرب العام لنادي زد، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «الفوز على مودرن سبورت مهم جدًا في هذا التوقيت قبل مواجهة عزام يونايتد التنزاني في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية».

وأردف قائلًا: «كنا نعلم أننا سنواجه مباراة صعبة أمام مودرن سبورت، خصوصًا أن الفريق المنافس لم يتعرض سوى هزيمة واحدة هذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا».

وحول مباراة عزام يونايتد في كأس الكونفدرالية، قال سمير: «تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الذهاب أمام عزام يونايتد وكان لنا ركلة جزلاء صحيحة لم تُحتسب كما أن التوفيق لم يكن حليفًا لنا».

وأشار سمير إلى أن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل في القاهرة 1-1 ستُحتم على الفريق الذهاب إلى تنزانيا بهدف التسجيل.