زد يحقق الفوز أمام مودرن سبورت بثلاثية في الدوري

حقق فريق زد الفوز امام مودرن سبورت بثلاثيه مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف مودرن سبورت محمود ممدوح في الدقيقتين 13 و85، بينما احرز أهداف زد رأفت خليل في الدقيقة 35، وأحمد عادل ميسي (الهدف الثاني) في الدقيقة 40 وأحمد عاطف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة احتل فريق زد المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما توقف احتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 13 نقطة.