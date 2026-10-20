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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدربون مصريون في الدوريات العربية.. إنجازات وخيبات بين طموحات النجاح وتحديات المنافسة

مؤمن سليمان
مؤمن سليمان

شهدت الدوريات العربية خلال السنوات الأخيرة حضورًا لافتًا للمدربين المصريين، الذين خاضوا تجارب تدريبية متنوعة خارج حدود الكرة المصرية، بحثًا عن تحقيق الإنجازات وإثبات قدراتهم الفنية في بيئات كروية مختلفة، وسط تفاوت في النتائج بين تجارب حققت نجاحات ملموسة وأخرى واجهت صعوبات وتحديات حالت دون الوصول إلى الطموحات المرجوة.

وبرز اسم عماد النحاس في الدوري الأردني، ومؤمن سليمان في الدوري العراقي، وحسام البدري خلال تجربتيه مع الصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي، إلى جانب طارق مصطفى الذي خاض تجارب في الدوريين المغربي والأردني، ومحمد عودة الذي خاض تجربة تدريبية في الدوري الليبي.

وتعكس هذه التجارب تنوع خريطة المدربين المصريين في المنطقة العربية، وقدرتهم على الوصول إلى مسابقات مختلفة، في ظل اختلاف الإمكانات الفنية والمادية، وطبيعة المنافسة، وضغوط الجماهير والإدارات، فضلًا عن ضيق الوقت المتاح أمام بعض الأجهزة الفنية لبناء فرق قادرة على المنافسة.

وتظل تجربة كل مدرب مرتبطة بالظروف التي عمل خلالها، ومدى الاستقرار الإداري، وجودة العناصر المتاحة، وقدرته على فرض أسلوبه الفني والتعامل مع متطلبات المنافسة، وهو ما يجعل تقييم هذه التجارب بحاجة إلى النظر إلى النتائج الفعلية، وليس الاكتفاء بالأسماء أو التوقعات المسبقة.

مؤمن سليمان علامة مضيئة في العراق.. والبدري يحقق إنجازات في ليبيا

يأتي مؤمن سليمان في مقدمة المدربين المصريين الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة العراقية، بعدما حقق سبعة ألقاب خلال تجاربه مع الشرطة والقوة الجوية، شملت ثلاثة ألقاب للدوري العراقي، إلى جانب ألقاب الكؤوس والسوبر، قبل انتقاله إلى تدريب الكرمة العراقي في مايو 2026.

وتؤكد تجربة سليمان أن الاستمرارية في العمل ومعرفة طبيعة المنافسة المحلية تمثلان عنصرين مهمين في نجاح المدرب الأجنبي، بعدما نجح في بناء سجل قوي داخل العراق، وأصبح من أبرز المدربين الأجانب الذين حققوا ألقاب الدوري هناك.

حسام البدري.. نجاحات متتالية مع أهلي طرابلس

على الجانب الليبي، حقق حسام البدري نجاحات بارزة مع أهلي طرابلس، بعدما قاده إلى التتويج بلقب الدوري الليبي، ثم كأس ليبيا في ديسمبر 2025، عقب الفوز على أهلي بنغازي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت مواجهة مصرية على مقاعد البدلاء أمام طارق مصطفى.

وواصل البدري نتائجه الإيجابية، محققًا مع الفريق رقمًا لافتًا بالوصول إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الليبي، وفق تقارير صحفية نشرت في مارس 2026.

أما تجربته السابقة مع الصفاقسي التونسي، فلم تحقق المستوى نفسه من الاستقرار والنجاح، في تأكيد على أن مسيرة المدرب الواحد قد تتباين نتائجها من دوري إلى آخر، تبعًا للظروف والإمكانات وطبيعة المنافسة.

طارق مصطفى وعماد النحاس.. تحديات جديدة في الأردن

شهد الدوري الأردني حضورًا مصريًا بارزًا خلال أكتوبر 2026، مع تولي طارق مصطفى قيادة الفيصلي، وعماد النحاس تدريب الوحدات.

وقدم طارق مصطفى انطلاقة قوية مع الفيصلي، بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس السوبر الأردني، ثم تصدر ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، عقب الفوز على الرمثا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة

في المقابل، تولى عماد النحاس تدريب الوحدات في أكتوبر 2026، وبدأ مهمته وسط ضغوط لتحسين نتائج الفريق، قبل أن يحقق انتصارات أعادت إليه التوازن، أبرزها الفوز على الحسين، حامل لقبي الدوري والكأس، بهدف دون رد.

وتمنح هذه النتائج المدربين المصريين فرصة جديدة لإثبات قدرتهم على المنافسة في أحد أبرز الدوريات العربية، خاصة مع القيمة الجماهيرية والتاريخية الكبيرة لناديي الفيصلي والوحدات.

محمد عودة.. تجربة مصرية في الدوري الليبي

يأتي محمد عودة ضمن قائمة المدربين المصريين الذين خاضوا تجارب خارجية في ليبيا، في إطار الحضور المتزايد للمدرسة التدريبية المصرية في الدوريات العربية. وتحتاج تجربته إلى عرض نتائج محددة وموثقة لتقييم مدى نجاحها، بعيدًا عن الاكتفاء بمجرد المشاركة في المنافسات الخارجية.

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