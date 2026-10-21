ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الأزمات التي يمر بها النادي، وموقف شركة الكرة والمستثمرين الجدد، إلى جانب مستجدات التحقيقات الجارية وملف حسام الزناتي.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحاته لقناة «مودرن سبورت»، إن تحديد موعد لانتهاء أزمات الزمالك أمر غير ممكن في الوقت الحالي، موضحًا أن النادي يواجه أزمات عديدة نتيجة تراكم أخطاء سابقة، إلى جانب بعض الأمور التي تتحمل مسؤوليتها إدارات سابقة والإدارة الحالية.

وأضاف أن مجلس الإدارة الحالي، الذي أمضى ثلاث سنوات في إدارة النادي، ارتكب بعض الأخطاء، وهو أمر طبيعي في العمل الإداري، مشيرًا إلى وجود ظروف خارجة عن إرادة المجلس ساهمت في زيادة الأزمات التي يواجهها الزمالك.

عودة 10 ملايين جنيه إلى خزينة الزمالك

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن التحقيقات الجارية أسفرت عن إعادة 10 ملايين جنيه إلى خزينة النادي، بعدما ردها مسؤولون سابقون، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن.

مستثمرون مصريون وعرب في شركة الكرة

وأشار ماهر غريب إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها شركة الكرة، لافتًا إلى وجود مستثمرين مصريين وعرب سيشاركون في الشركة، مع احتفاظ النادي بالنسبة الحاكمة.

وفيما يتعلق بحسام الزناتي، أكد أن الأمور الخاصة به حُسمت، وأنه يعمل حاليًا على ترتيب أوراقه، موضحًا أن موعد الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية لم يُحدد حتى الآن، بينما سيكون عقده لمدة موسمين فقط.

الزمالك يرفض التراجع في ملف التحكيم

وعن موقف إدارة الزمالك من البيانات التي أصدرتها بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة القمة، أكد ماهر غريب رضا المجلس بنسبة 100% عن جميع البيانات الصادرة منذ المباراة، نافيًا وجود أي تراجع عن موقف النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع اتحاد الكرة لمتابعة تطورات الملف، مشددًا على ضرورة وضع حد للأخطاء التحكيمية، وأن تكرارها سيدفع الزمالك لاتخاذ قرارات مختلفة واتخاذ رد فعل مناسب، مؤكدًا أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التطورات.