محمد صلاح: ناصر منسي ليس أسطورة.. وأنا مُشفق على لاعبي الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن بيراميدز يظهر إصرارًا أكبر خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية، مشيرًا إلى قلقه من تعرض لاعبي الزمالك للإرهاق بعد عودة الفريق المتأخرة من رواندا، كما انتقد فكرة تعيين مدرب عام أجنبي ضمن الجهاز الفني للفريق.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "بيراميدز عنده إصرار الموسم الحالي أكثر من المواسم الماضية، وعندما يتقدم في النتيجة تكون عنده رغبة في تأمين المكسب بأكثر من هدف".

وأضاف: "ناصر منسي ليس أسطورة، وكلمة أسطورة كبيرة جدًا ولا تنطبق عليه، وهو لسه معملش حاجة مع الزمالك، لكنه لاعب مؤدب جدًا".

وتابع: "أنا مشفق على لاعبي الزمالك من الإرهاق، بعد عودة الفريق متأخرًا من رواندا".

وعن حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك، قال: "حسام الزناتي بعيد عن الوسط الرياضي، وأنا معرفوش، وموضوع أنه يريد التعاقد مع مدرب عام أجنبي دي حاجة جديدة وغريبة، وهدفها زحزحة معتمد من منصبه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أول مرة أشوف في حياتي أن مدربًا مصريًا يكون مساعده أجنبي".