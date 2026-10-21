وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، حقيقة توقيع محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، لنادي الزمالك، وأسباب عدم إتمام الصفقة، كما تحدث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيد مرعي، خلال حواره مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن محمود ممدوح انتقل في الموسم الماضي من حرس الحدود إلى مودرن سبورت، بالتعاون مع وليد دعبس، مشيرًا إلى أن اللاعب كان محل اهتمام أندية القمة منذ وجوده في حرس الحدود.

وأضاف أن محمود ممدوح يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية، ويعيش حالة من التركيز الشديد، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 6 أسابيع، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك طموحًا كبيرًا للوصول إلى منتخب مصر وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأوضح وكيل اللاعبين أنه يتحدث باستمرار مع اللاعب بشأن التسجيل في المباريات، لافتًا إلى أنه عندما يطالبه بإحراز هدف، ينجح في تسجيل هدفين، وعندما يطلب منه تسجيل هدفين، يتمكن من إحراز ثلاثة أهداف، في إشارة إلى رغبته الكبيرة في التطور وإثبات قدراته.

وأشار مرعي إلى أن محمود ممدوح من مواليد عام 2003، ويبلغ من العمر 23 عامًا، معتبرًا أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

سيد مرعي يكشف حقيقة توقيع محمود ممدوح للزمالك

وعن حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك، أكد سيد مرعي أن محمود ممدوح وقع بالفعل، لكنه أوضح أن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع حرس الحدود.

وقال مرعي إن الاتفاقات التي تمت كانت مع اللاعب، بينما لم تكتمل المفاوضات مع ناديه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف تفاصيل ما حدث بين الناديين أو الأمور المالية المتعلقة بالصفقة.

من جانبه، تساءل عبد الواحد السيد عما إذا كان حرس الحدود قد وافق على بيع اللاعب، موضحًا أن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى رفض النادي إتمام الصفقة.

هل ينتقل محمود ممدوح إلى الأهلي في يناير؟

وبشأن إمكانية انتقال محمود ممدوح إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أكد سيد مرعي أن الأمر لم يتضح بعد، قائلًا: «الله أعلم».

وأضاف وكيل اللاعبين أنه لا توجد مفاوضات رسمية مع الأهلي حتى الآن، موضحًا أن ما يُثار حول اهتمام النادي باللاعب لا يزال في إطار الأحاديث غير الرسمية.

وعن إمكانية انتقال اللاعب إلى الزمالك مجددًا، وما يتردد بشأن انتمائه للنادي، شدد مرعي على أن اللعب للزمالك شرف لأي لاعب، لكنه نفى أن يكون محمود ممدوح مشجعًا للقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لاعب محترف يتطلع إلى اختيار الخطوة المناسبة لمسيرته الكروية.