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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: بيراميدز لا يمتلك دوافع الأهلي والزمالك.. وجون إدوارد جزء من أزمات القلعة البيضاء

بيراميدز
بيراميدز
محمد سمير

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق بيراميدز لا يمتلك خط دفاع بقوة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن كثرة الصفقات الجديدة أثرت على انسجام لاعبي الأهلي خلال الموسم الحالي، كما تحدث عن أزمات الزمالك ومسؤولية ياسين مرعي وأشرف داري عن هدف كيتارا في بطولة الكونفدرالية.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "لاعبو بيراميدز لا يمتلكون دوافع مثل الأهلي والزمالك، وعندما تسير الأمور معهم بشكل جيد ويحققون الانتصارات، يفقدون نقاطًا في مباريات سهلة، كما أنهم لا يتعرضون لضغوط جماهيرية مثل القطبين".

وأضاف: "مشكلة الأهلي في الموسم الحالي هي وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، الذين يحتاجون إلى وقت من أجل التجانس والتعود على الأجواء، عكس بيراميدز الذي لم يشهد تغييرات أو صفقات كثيرة".

وتابع: "جون إدوارد جزء من أزمات الزمالك الحالية، لأنه تعاقد مع العديد من اللاعبين، وهو ما تسبب في إيقاف قيد النادي".

وعن مباراة الأهلي والقناة، قال: "المباراة صعبة جدًا على الأهلي، ولا بد من حسمها مبكرًا، خاصة أن القناة فريق جيد ويسير بشكل مميز في الدوري تحت قيادة عبدالناصر محمد".

واختتم السيد تصريحاته قائلًا: "ياسين مرعي لا يتحمل وحده مسؤولية هدف كيتارا في الكونفدرالية، بل يتحمل أشرف داري الخطأ معه بسبب تمركزه الخاطئ".

بيراميدز الأهلي الزمالك أزمات القلعة البيضاء أحمد السيد جون إدوارد

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