باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

تتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم الجمعة إلى مواجهة باريس سان جيرمان أمام مضيفه لوهافر، على ملعب الأخير، ضمن منافسات افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي، في لقاء يجمع بين متصدر المسابقة وصاحب المركز الأخير.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يعاني لوهافر في مؤخرة جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، بعدما خاض 8 مباريات، اكتفى خلالها بالتعادل في مناسبتين، بينما تلقى 6 هزائم، دون تحقيق أي انتصار منذ انطلاق المسابقة.

وتكتسب المواجهة أهمية تاريخية بالنسبة للإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إذ يمنحه الفوز فرصة الانفراد برقم قياسي في عدد الانتصارات مع الفريق بمختلف البطولات، بعدما تساوى حاليًا مع الفرنسي لوران بلان برصيد 126 انتصارًا.

غيابات باريس سان جيرمان ولوهافر

ويفتقد باريس سان جيرمان عددًا من لاعبيه خلال مواجهة اليوم، حيث يغيب عثمان ديمبيلي وماركينيوس بسبب مشكلات في أوتار الركبة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نونو مينديز وأليساندرو لونجوني بسبب إصابات في الساق.

كما يغيب الجورجي كفيتشا كفاراتسخيليا بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن قائمة الغيابات.

وعلى الجانب الآخر، يعاني لوهافر من عدة غيابات مؤثرة، بعدما تأكد غياب تيموثي بيمبيلي، وإلياس جيليرت، وفيليكس مامبيمبي، وليونيل مباسي، وستيفان زاجادو، بسبب الإصابة.