قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع فرنسا وألمانيا
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر.. فيديو
فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة
روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

تتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم الجمعة إلى مواجهة باريس سان جيرمان أمام مضيفه لوهافر، على ملعب الأخير، ضمن منافسات افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي، في لقاء يجمع بين متصدر المسابقة وصاحب المركز الأخير.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يعاني لوهافر في مؤخرة جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، بعدما خاض 8 مباريات، اكتفى خلالها بالتعادل في مناسبتين، بينما تلقى 6 هزائم، دون تحقيق أي انتصار منذ انطلاق المسابقة.

وتكتسب المواجهة أهمية تاريخية بالنسبة للإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إذ يمنحه الفوز فرصة الانفراد برقم قياسي في عدد الانتصارات مع الفريق بمختلف البطولات، بعدما تساوى حاليًا مع الفرنسي لوران بلان برصيد 126 انتصارًا.

غيابات باريس سان جيرمان ولوهافر

ويفتقد باريس سان جيرمان عددًا من لاعبيه خلال مواجهة اليوم، حيث يغيب عثمان ديمبيلي وماركينيوس بسبب مشكلات في أوتار الركبة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نونو مينديز وأليساندرو لونجوني بسبب إصابات في الساق.

كما يغيب الجورجي كفيتشا كفاراتسخيليا بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن قائمة الغيابات.

وعلى الجانب الآخر، يعاني لوهافر من عدة غيابات مؤثرة، بعدما تأكد غياب تيموثي بيمبيلي، وإلياس جيليرت، وفيليكس مامبيمبي، وليونيل مباسي، وستيفان زاجادو، بسبب الإصابة.

باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي لوهافر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

النائب محمود عبادة زيدان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

كونيا سبور يستضيف جالاتا سراي في الدوري التركي.. ومصطفى محمد يترقب فرصة المشاركة

سيف زاهر

سيف زاهر: تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت رسالة مهمة للاعبين

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد