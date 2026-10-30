ياسمين الخطيب تدافع عن معتمد جمال: استلم خرابة ومطلوب يحولها لبرج سكني وإداري

دافعت الإعلامية ياسمين الخطيب عن معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها من بعض جماهير القلعة البيضاء، مطالبة بمنحه الدعم والتقدير، في ظل الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها النادي.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: "كابتن معتمد جمال لا يستحق الهجوم من جمهور الزمالك، بل يستحق الدعم والتقدير.. النادي مُثقل بالديون والقضايا، ومُكبل بإيقاف القيد، ومافيش فلوس ولا فريق، ولا فيه إدارة!

وتابعت: “الراجل مستلم خرابة، ومطالب بتحويلها لبرج سكني وإداري!”.

ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لخوض عدد من المباريات الحاسمة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك من 28 ديسمبر وحتى 27 يناير كالتالي:

28 ديسمبر: بيراميدز - الزمالك (الدوري).

4 يناير: الزمالك - دجلة (الدوري).

9 يناير: يانج أفريكانز - الزمالك (دوري الأبطال).

12 يناير: الزمالك - الاتحاد (كأس الرابطة).

16 يناير: الأفريقي - الزمالك (دوري الأبطال).

19 يناير: الجيش - الزمالك (كأس الرابطة).

23 يناير: الزمالك - المولودية (دوري الأبطال).

24 يناير: زد - الزمالك (الدوري).