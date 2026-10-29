المصري يستقر على رحيل أحمد سامي.. وعودة الكوكي على طاولة المجلس

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن استقر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي على رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، المجلس في حالة غضب من نتائج الفريق في تحت قيادة سامي وتم الاستقرار على توجيه الشكر له والبحث عن مدير فني جديد.

واختتم، الاتجاه داخل مجلس إدارة المصري هو التعاقد مع مدير فني أجنبي كمان أن هناك أصوات تطالب بعودة التونسي نبيل الكوكي لتدريب الفريق.

تفاصيل مباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري

وكان المصري قد تعادل مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، حيث نجح صلاح محسن في منح التقدم للفريق البورسعيدي خلال الدقيقة 42، بعدما ترجم ركلة الجزاء إلى هدف، لينهي المصري الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن أحمد ياسر ريان من إعادة البنك الأهلي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52، لتستمر محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز، لكن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.