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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنان أحمد عزمي ينضم لفريق عمل "سلطان الديب" بالموسم الرمضاني 2027

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد البهى

أعلن الفنان أحمد عزمي، عن انضمامه إلى فريق عمل مسلسل سلطان الديب، والمقرّر أن يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الموسم الرمضاني عام 2027. 

وقال أحمد عزمي: بسم الله توكلنا علي الله نلتقي بإذن الله في رمضان في مسلسل (سلطان الديب) بطولة النجم أحمد العوضي وباقة من ألمع النجوم والنجمات.
تأليف محمود حمدان إخراج محمد عبدالسلام ومن إنتاج الشركة المتحدة المنتج تامر مرسي( سينرجي)  اللهم إنا نسالك التوفيق والنجاح رمضان يجمعنا. 

مسلسل سلطان الديب: 

يعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل 2027، ويقوم ببطولته: أحمد العوضي، يارا السكري، سوسن بدر، رانيا يوسف، هدى الاتربي ،محمود عبد المغني ،لجين خليفة وغيرهم من الفنانين الذين جاري التعاقد معهم، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج تامر مرسى.

الفنان أحمد عزمي أحمد عزمي 2027 أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي

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