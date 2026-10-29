تمريض بني سويف تنظم ورشة عمل حول إعداد المشروعات البحثية التنافسية

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض جامعة بني سويف، ورشة عمل بعنوان «إعداد مشروعات البحوث التنافسية: التعاون المصري الإسباني»، بالتعاون مع مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية التابع لمركز تطوير الأداء الجامعي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة حنان الزبلاوي، عميدة كلية التمريض، و الدكتورة عبير سيد معوض، مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار ومدير مركز تطوير الأداء الجامعي، و الدكتورة عبير نصر الدين، وكيلة كلية التمريض لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر في الورشة الدكتور شريف العريض، مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية بالجامعة.



تناولت الورشة عرضًا شاملًا وتطبيقيًا حول أسس إعداد وتصميم المشروعات البحثية الموجهة للحصول على التمويل الدولي المشترك بين مصر وإسبانيا، وآليات إعداد المقترحات البحثية واستيفاء المعايير التنافسية المطلوبة للتقدم للمنح البحثية الدولية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي، وتطوير القدرات البحثية، وتعزيز فرص التعاون الدولي، بما يعزز فرص الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الحصول على التمويل الدولي، ويدعم بناء شراكات بحثية مع المؤسسات العلمية خارج مصر، كما شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، من خلال المناقشات وتبادل الآراء حول سبل تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى مشروعات تنافسية،

جدير بالذكر تأتي هذه الورشة في إطار التعاون بين كلية التمريض ومكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية بالجامعة، بهدف تنمية مهارات الباحثين في إعداد المقترحات البحثية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي بجامعة بني سويف.





