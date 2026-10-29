الرئيس السيسي: القمة الروسية الأفريقية تفتح الطريق لإجراءات أكثر طموحًا وفاعلية لتحقيق التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة الروسية الأفريقية الثالثة تتيح فرصة للانتقال إلى إجراءات تنفيذية أكثر طموحًا وفاعلية لدعم التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة بين الدول.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية البناء على مخرجات القمة من خلال خطوات عملية تسهم في دفع جهود التنمية بأفريقيا، وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات، بما يساعد الدول الأفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وشدد الرئيس على ضرورة أن ينعكس التعاون بين الدول على أرض الواقع في صورة إجراءات ومشروعات تسهم في تحقيق التنمية، وتدعم قدرة القارة على الاستفادة من إمكاناتها ومواردها.